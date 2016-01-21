​В Союзе театральных деятелей поставят "Даму с камелиями"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана состоится премьера одноименного спектакля, поставленного по мотивам романа французского писателя Александра Дюма (сына) "Дама с камелиями".

Об этом Report сообщил режиссер спектакля, заслуженный артист Нофель Велиев.

По его словам, в настоящее время идут репетиции. Премьера запланирована на конец февраля.

Отметим, что впервые роман "Дама с камелиями" был издан в 1848 году. Он лег в основу написанной в 1853 году известным итальянским композитором Джузеппе Верди оперы "Травиата".

Однако, в опере имена некоторых героев изменены. Произведение основано на реальных событиях. Героиня романа является прототипом возлюбленной Александра Дюма.

Напомним, что Н.Велиев поставил на сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана несколько спектаклей. Поставленный им спектакль "Старики-беглецы" ("Qaçaq qocalar") Эльчина Гусейнбейли был представлен на престижных фестивалях в Турции.