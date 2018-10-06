 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Солсбери пройдет концерт "Из России с любовью"

    © Depositphotos / MarkB

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В британском Солсбери, где отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пройдет концерт классической музыки "Из России с любовью", сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

    Выступление пианистов состоится в церкви Святого Мартина 13 октября. В программе - произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

    Церковь находится примерно в трех километрах от дома Скрипаля, а рекламный постер размещен в нескольких метрах от знаменитого собора.

    Как пояснила журналистам организатор концерта Джил Болтон, выступление запланировали больше года назад и оно не имеет отношения к мартовскому инциденту. В то же время она призналась, что жалеет о выборе такого названия ("Из России с любовью" - роман Яна Флеминга, в котором Джеймс Бонд сражается с советским шпионом).

    "Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше названия и вместо этого посмотрят на концертную программу", - сказала Болтон.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi