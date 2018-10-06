В Солсбери пройдет концерт "Из России с любовью"

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В британском Солсбери, где отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пройдет концерт классической музыки "Из России с любовью", сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Выступление пианистов состоится в церкви Святого Мартина 13 октября. В программе - произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Церковь находится примерно в трех километрах от дома Скрипаля, а рекламный постер размещен в нескольких метрах от знаменитого собора.

Как пояснила журналистам организатор концерта Джил Болтон, выступление запланировали больше года назад и оно не имеет отношения к мартовскому инциденту. В то же время она призналась, что жалеет о выборе такого названия ("Из России с любовью" - роман Яна Флеминга, в котором Джеймс Бонд сражается с советским шпионом).

"Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше названия и вместо этого посмотрят на концертную программу", - сказала Болтон.