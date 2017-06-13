В Софии откроется выставка "Великолепные образцы азербайджанского народного творчества"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В болгарской Софии 14 июня состоится выставка "Великолепные образцы азербайджанского народного творчества", сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Отметим, что выставка, организованная посольством Азербайджана в Болгарии, приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

На ней будет представлена яркая палитра образцов традиционных ремесел в Азербайджане, таких как ковроткачество, работа с ювелирными изделиями, вышивкой, текстилем, керамикой, медью.

На выставке продемонстрируют образцы ведущих центров ковроткачества в Азербайджане - Губа, Ширван, Карабах, различную утварь из меди с XIX - начала XX веков из частной коллекции, а также разнообразные виды шелковых шарфов - "кялагаи".