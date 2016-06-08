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    В Сиднее проходит 63-й Международный кинофестиваль

    139 фильмов будут продемонстрированы в Австралии впервые

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В австралийском городе Сидней проходит 63-й Международный кинофестиваль.

    Как сообщает Report, в программу мероприятия включены художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. В течение 12-ти дней предусматривается показ 244 фильмов производства 60-ти стран.

    По информации, в рамках фестиваля, который начался 8 июня, в 10-ти кинотеатрах Сиднея состоятся 25 мировых премьер, 139 фильмов будут продемонстрированы в Австралии впервые.

    Председатель жюри - британский продюсер Саймон Фильд. В состав жюри также входят деятели кино из Ирландии, Японии и Австралии.

    Отметим, что впервые фестиваль прошел в 1954 году, а в 1958 году получил статус международного. Кроме премий жюри, на кинофестивале будет вручена премия зрительских симпатий. 

    Международный кинофестиваль завершится 19 июня. 

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