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    ​В Швейцарии открылся музей Чарли Чаплина

    Организаторы музея надеются, что в течение года число посетителей превысит 300 тыс. человек

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Швейцарии открылся музей в честь известного актера Чарли Чаплина.

    Как сообщает Report, на открытии музея приняли участие внуки и поклонники актера.

    По словам организаторов, музей актера создается впервые. Среди экспонатов - знаменитые шляпа и трость актера. Кроме того, здесь демонстрируется восковая фигура актера.

    Интерес вызывает также кровать, на которой актер спал до конца своей жизни.

    Организаторы музея надеются, что в течение года музей посетит более 300 тыс. человек.

    Напомним, что звезда мирового кино Ч.Чаплин скончался в 1977 году в возрасте 88 лет. 

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