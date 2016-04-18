​В Швейцарии открылся музей Чарли Чаплина

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Швейцарии открылся музей в честь известного актера Чарли Чаплина.

Как сообщает Report, на открытии музея приняли участие внуки и поклонники актера.

По словам организаторов, музей актера создается впервые. Среди экспонатов - знаменитые шляпа и трость актера. Кроме того, здесь демонстрируется восковая фигура актера.

Интерес вызывает также кровать, на которой актер спал до конца своей жизни.

Организаторы музея надеются, что в течение года музей посетит более 300 тыс. человек.

Напомним, что звезда мирового кино Ч.Чаплин скончался в 1977 году в возрасте 88 лет.