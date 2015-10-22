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    ​В Шушинском театре представят спектакль, подготовленный на основе глав "Китаби - Деде Горгуд"

    Автором спектакля Адыны газанан ушаг является Хасан Эркей

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 26 октября в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре состоится показ спектакля "Адыны газанан ушаг", поставленного на основе написанных турецким писателем Хасаном Эркеем боев (глав) "Китаби - Деде Горгуд".

    Как сообщает Report, данную информацию распространил отдел информации и общественных связей министерства культуры и туризма.

    Спектакль подготовлен для учащихся старших классов в рамках проекта "Школы-побратимы", реализуемого "Фондом знаний" при президенте Азербайджанской Республики.

    Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Логман Керимов, художник-постановщик - Валех Мамедов, музыкальный оформитель - заслуженный артист Азад Мамедов. В ролях Севиндж Агаева, Вусаля Мамедзаде, Этибар Джафаров, Гамлет Ганбаров, Гюндуз Гасымов, Тофиг Гаджиев и другие.  

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