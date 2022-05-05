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В Шуше отметили "День ковра"

В Шуше отметили "День ковра" 5 мая, в Азербайджане отмечается профессиональный праздник ковроделов – «День ковра».
Искусство
5 мая 2022 г. 22:41
В Шуше отметили День ковра

5 мая, в Азербайджане отмечается профессиональный праздник ковроделов – «День ковра».

Как передает Report, прошло 6 лет со дня создания ОАО "Азерхалча" Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

В рамках Международного кулинарного фестиваля, проведенного Агентством по туризму Азербайджана 5-8 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, ОАО "Азерхалча" представило интерактивный спектакль "Как рождается ковер» для местных и иностранных гостей, посетивших Шушу. Представление вызвало интерес у зрителей, а сами туристы приняли участие в процессе плетения.

Следует отметить, что наряду с кулинарией на фестивале также была представлена ​​обширная презентация азербайджанской культуры и искусства.

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Версия на азербайджанском языке “Xalçaçı günü” Şuşada qeyd olunub

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