Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Союза писателей Азербайджана с 27-го июня по 1-ое июля в Шеки пройдет Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" ("İpək Yolu").

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

На VII Международный музыкальный фестиваль приглашены исполнители из многих стран, в том числе Турции, Ирана, Японии, Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Туркменистана и пр.

Здесь также планируется участие Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова и Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов.

В день открытия фестиваля в зале Шекинского летнего театра состоится концерт ансамбля народных инструментов ТЮРКСОЙ. В программу концерта, являющегося совместным проектом исполнителей Азербайджана, Турции, Узбекистана, Молдовы, Татарстана, Башкортостана, Монголии, Кыргызстана, Казахстана, Саха (Якутия), Тувы и Туркменистана, включены произведения различных народов.

Второй день фестиваля полностью посвятят выступлениям турецких музыкальных коллективов.

В дни фестиваля также состоится презентация книг музыковеда Шекинского музыкального колледжа, доктора философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы "Музыкальный фольклор Шеки" и "Исполнительское мастерство в Шеки".

В последний день фестиваля пройдет встреча с художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца, народным артистом республики, профессором Агаверди Пашаевым, и с участием этих коллективов состоится заключительный концерт.

Отметим, что фестиваль проводится с 2010 года.