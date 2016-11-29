В Шеки пройдет 34-ое заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 1-2 декабря этого года в Шеки пройдет 34-ое заседание Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и церемония закрытия года "Шеки - культурная столица тюркского мира 2016".

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Было отмечено о включении в повестку 34-го заседания Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ вопросов об оценке деятельности структуры за прошедший год, обсуждений по поводу традиционных фестивалей, текущих и новых проектов и др.

Здесь также изберут город, который станет культурной столицей тюркского мира в 2017 году.