В Шеки покажут 20 российских спектаклей

Москва. 3 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане 15-24 сентября пройдет 2-ой Шекинский Международный Театральный Фестиваль.

Как сообщили Report в Союзе театральных деятелей России, в фестивале примут участие около 20 театральных коллективов из России. Среди них театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкортостана.

Всего на фестивале будет представлено более 40 спектаклей из 10 стран мира. При отборе претендентов на участие в фестивале отдавалось предпочтение современным спектаклям с малым хронометражем, так называемым "театрам малых форм".

Фестиваль проводится министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Исполнительной властью города Шеки.

Данный фестиваль проводится в рамках Государственной программы "Развитие азербайджанского театра в 2010-2019 гг.".

Главной целью Фестиваля является создание условий для показа и продвижения лучших образцов современного театрального искусства, инноваций и технологий, а также поддержка развития региональных и международных культурных связей.