В селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль

По случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и 150-летия профессионального национального театра Азербайджана в селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль.

По случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и 150-летия профессионального национального театра Азербайджана в селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль.

Как передает Report , об этом сообщил в Twitter специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"В связи со 100-летием со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева и 150-летием создания профессионального национального театра Азербайджана, Азербайджанский государственный театр кукол представил жителям села Талыш концерт-спектакль", - говорится в публикации.

Спецпредставитель президента сопроводил свой твит хэштегами #Карабах #ГейдарАлиев #100лет.