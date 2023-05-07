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В селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль

В селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль По случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и 150-летия профессионального национального театра Азербайджана в селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль.
Искусство
7 мая 2023 г. 01:16
В селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль

По случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и 150-летия профессионального национального театра Азербайджана в селе Талыш Тертерского района показали концерт-спектакль.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"В связи со 100-летием со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева и 150-летием создания профессионального национального театра Азербайджана, Азербайджанский государственный театр кукол представил жителям села Талыш концерт-спектакль", - говорится в публикации.

Спецпредставитель президента сопроводил свой твит хэштегами #Карабах #ГейдарАлиев #100лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTalış kəndində konsert-tamaşa nümayiş olunub

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