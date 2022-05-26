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В России пройдет выставка работ азербайджанских художников XX века

В России пройдет выставка работ азербайджанских художников XX века 7 июня в Саратовском государственном художественном музее А.Н.Радищева пройдет церемония открытия выставки "Цветные сны Азербайджана", посвященной творчеству азербайджанских художников XX века.
Искусство
26 мая 2022 г. 13:58
В России пройдет выставка работ азербайджанских художников XX века

7 июня в Саратовском государственном художественном музее А.Н.Радищева пройдет церемония открытия выставки "Цветные сны Азербайджана", посвященной творчеству азербайджанских художников XX века.

Как сообщает российское бюро Report, на выставке будет представлены живопись, графика и ковры из собраний Радищевского музея, Фонда Марджани и коллекции Михаила Арефьева.

В экспозицию включены более ста произведений тридцати пяти азербайджанских живописцев и графиков, в числе которых такие мастера как Саттар Бахлулзаде, Надир Абдулрахманов, Микаил Абдуллаев, Тофик Джавадов, Мирнадир Зейналов, Тогрул Нариманбеков, Расим Бабаев, Геюр Юнус и другие.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada XX əsr Azərbaycan rəssamlarının sərgisi keçiriləcək

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