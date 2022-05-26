В России пройдет выставка работ азербайджанских художников XX века

7 июня в Саратовском государственном художественном музее А.Н.Радищева пройдет церемония открытия выставки "Цветные сны Азербайджана", посвященной творчеству азербайджанских художников XX века.

7 июня в Саратовском государственном художественном музее А.Н.Радищева пройдет церемония открытия выставки "Цветные сны Азербайджана", посвященной творчеству азербайджанских художников XX века.

Как сообщает российское бюро Report, на выставке будет представлены живопись, графика и ковры из собраний Радищевского музея, Фонда Марджани и коллекции Михаила Арефьева.

В экспозицию включены более ста произведений тридцати пяти азербайджанских живописцев и графиков, в числе которых такие мастера как Саттар Бахлулзаде, Надир Абдулрахманов, Микаил Абдуллаев, Тофик Джавадов, Мирнадир Зейналов, Тогрул Нариманбеков, Расим Бабаев, Геюр Юнус и другие.