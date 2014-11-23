​В Санкт-Петербурге могут установить памятник азербайджанскому генералу Гусейну хану Нахичиванскому

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Рядом с Соборной мечетью на Кронверкском проспекте Петроградской стороны может появиться памятник генерал-адъютанту императора Николая II, уроженцу Азербайджана Гусейну хану Нахичиванскому.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по градостроительству и архитектуре.

Обсуждение эскизного проекта памятника прошло на заседании рабочей группы по вопросам монументально-декоративного, художественного и информационно-рекламного оформления, комплексного благоустройства городской среды Петербурга.

Инициатором установки памятника является региональная общественная организация «Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев «Нахчыван». Монумент предлагают поставить на пересечении Мичуринской улицы, Малой Посадской улицы и Конного переулка. Памятник должен быть обращен лицом к Соборной мечети. Общая высота скульптуры с постаментом может превысить пять метров.

Члены рабочей группы одобрили место установки памятника по указанному адресу, а также рекомендовали пересмотреть форму постамента и доработать эскизный проект памятника с учетом высказанных замечаний.

Отмечается, что ранее предлагалось разместить памятник в парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе.