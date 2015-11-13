В Санкт-Петербурге прошел спектакль "Маскарад" Азербайджанского государственного русского драматического театра

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В рамках гастролей в Санкт-Петербурге с большим успехом прошел спектакль "Маскарад" Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Спектакль был очень тепло встречен зрителями.

Как сообщает Report, в рамках гастролей в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие народный артист Азербайджана, главный режиссер Русского Драматического Театра им. Самеда Вургуна Александр Шаровский, который рассказал о деятельности театра.

Отметим, в рамках гастролей представлены спектакли "Маскарад" и "Федра", режиссёром и постановщиком которых является народный артист Азербайджана и главный режиссёр театра Александр Шаровский.