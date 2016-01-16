​В Сальяне состоялся соло-концерт 10-летней пианистки - ФОТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Сальянской школе искусств им. Гулу Аскерова состоялся соло-концерт 10-летней пианистки.

Как сообщает Report, на соло-концерте под названием "Мой музыкальный мир" 10-летняя Ирада Гасанова исполнила произведения азербайджанских, российских и других зарубежных композиторов. Концерт продолжался более часа и вызвал бурю аплодисментов зрителей.

Отметим, что родившаяся в г. Сальян Ирада Гасанова занимается музыкой с пятилетнего возраста. Она принимала участие в музыкальных конкурсах и фестивалях страны и награждена ценными призами и почетными дипломами.