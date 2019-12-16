​В Русской драме состоится премьера спектакля "Игра в снежки летом"

В Баку в Русском драматическом театре состоится премьера спектакля по пьесе Вагифа Самедоглы "Игра в снежки летом".

Как сообщает Report, постановка, которая пройдет 21 декабря, осуществляется в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана и приурочена к 80-летию со дня рождения Вагифа Самедоглы.

Режиссёром-постановщиком является народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Роли в спектакле исполнят народные артисты Азербайджана Рита Амирбекова, Аян Мир-Касимова, засслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, артисты театра Мурад Исмайлов, Ягуб Зейналов, Хаджар Агаева, Юрий Омельченко, Эльшад Муртузов, Белла Сафина, Рустам Керимов, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Надир Абдурагимбеков.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, и на сайте iTicket.Az.