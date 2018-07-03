В Русском драмтеатре состоится премьерный показ спектакля "Осенняя соната"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ 7 июля в Азербайджанском государственном русском драматическом театра им. Самеда Вургуна состоится премьерный показ спектакля "Осенняя соната" по пьесе Ингмара Бергмана.

Как сообщили Report в министерстве культуры, режиссер-постановщик спектакля – Ильгар Сафат, художник по декорациям – заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам – заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова. Музыкальное оформление - Ильгар Сафат. В спектакле заняты: народная артистка Азербайджана - Людмила Духовная, артисты театра: Румия Агаева, Натаван Гаджиева, Алексей Сапрыкин.