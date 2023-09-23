В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Вишневый сад"

Премьера спектакля "Вишневый сад" по одноименной пьесе А.П.Чехова состоится 20-21 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра.

Премьера спектакля "Вишневый сад" по одноименной пьесе А.П.Чехова состоится 20-21 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра.

Пьеса была написана Чеховым осенью 1903 года, незадолго до его смерти и впервые была представлена зрителям 17 января 1904 года в Московском художественном театре. В.И.Немирович-Данченко и К.С.Станиславский под овации зала МХТ приветствовали Чехова как театрального драматурга, который присутствовал на премьере спектакля.

Режиссер-постановщик – народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

В спектакле заняты народные артисты Азербайджана – Наталья Шаровская, Фуад Османов, Аян Мир-Гасымова; заслуженные артисты Азербайджана – Мария Дубовицкая, Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Юрий Омельченко, Хаджар Агаева, Салман Байрамов. А также артисты театра – Ольга Арсентьева, Руфат Назаров, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Надыр Абдурагимбеков, Тамилла Абуталыбова, Руфат Алиев, Тамерлан Абдуллаев, Джохар Абдуллаев, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Самира Рустамова, Говхар Шахбанова, Елизавета Крахмальная, Мурад Искендеров.