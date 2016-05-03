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    В Русском Драматическом театре состоится премьера спектакля "Семейка Блисс"

    Главные роли в спектакле исполнят Фуад Поладов и Рита Амирбекова

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 4 июня в Русском Драматическом театре в Баку состоится премьера спектакля по пьесе английского драматурга Ноэля Кауарда "Семейка Блисс".

    Как сообщает Report, cпектакль приурочен к юбилею заслуженной артистки Азербайджана Риты Амирбековой. 

    Главные роли в спектакле исполнят народный артист Азербайджана Фуад Поладов и заслуженная артистка Азербайджана Рита Амирбекова. 

    Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник - постановщик Мустафа Мустафаев, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана - Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана - Владимир Неверов, художник по свету - Николай Рудычев, хореография - Рауля Турккан.

    Это истинно британская эксцентрическая комедия рассказывает о бывшей актрисе, которая превращает свою жизнь и жизнь своей семьи в театральные подмостки. И муж, и сын, и дочь привычно подыгрывают ей, но как на это реагируют случайно приглашенные на выходные гости.

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