В русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Осенняя соната"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 7 июля в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна состоится премьера спектакля "Осенняя соната" по пьесе И.Бергмана, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра.
Режиссёр-постановщик - Ильгар Сафат, художник по декорациям - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), художник по костюмам - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Ильгар Сафат
В спектакле заняты: народная артистка Азербайджана - Людмила Духовная, Румия Агаева, Натаван Гаджиева, Алексей Сапрыкин.
Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.
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