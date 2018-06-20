 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Осенняя соната"

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 7 июля в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна состоится премьера спектакля "Осенняя соната" по пьесе И.Бергмана, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра. 

    Режиссёр-постановщик - Ильгар Сафат, художник по декорациям - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), художник по костюмам - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Ильгар Сафат

    В спектакле заняты: народная артистка Азербайджана - Людмила Духовная, Румия Агаева, Натаван Гаджиева, Алексей Сапрыкин.

    Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi