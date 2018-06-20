В русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Осенняя соната"

20 июня, 2018 12:38

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 7 июля в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна состоится премьера спектакля "Осенняя соната" по пьесе И.Бергмана, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра. Режиссёр-постановщик - Ильгар Сафат, художник по декорациям - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), художник по костюмам - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Ильгар Сафат В спектакле заняты: народная артистка Азербайджана - Людмила Духовная, Румия Агаева, Натаван Гаджиева, Алексей Сапрыкин. Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.