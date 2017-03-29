 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Бульвар Сансет"

    Бакинские зрители увидят эпатирующую историю голливудской звезды Норы Дэсмонд© Report.az

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 16 апреля в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна состоится премьера спектакля "Бульвар Сансет".

    Как сообщает Report, cпектакль поставлен по пьесе Виктора Денисова "Бульвар заходящего солнца" в жанре нуар.

    Бакинские зрители увидят на сцене театра эпатирующую историю голливудской звезды Норы Дэсмонд. Переигравшая сотни ролей в кино, к закату карьеры звезда таки влипла в крутую авантюру. Но она никак не ожидала, что роковая страсть настигнет её именно сейчас.

    Режиссёр-постановщик, художник-постановщик и музыкальное оформление - Ильгар Сафат, хореография - Рауля Турккан.

    В спектакле заняты Народные артисты Азербайджана - Людмила Духовная, Юрий Балиев и артисты театра - Ярослав Трифонов, Ольга Арсентьева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi