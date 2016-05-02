В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Судьба Артиста"

2 мая, 2016 16:46

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ 20 мая в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля азербайджанского драматурга Эльчина "Судьба Артиста". Как сообщает Report, cпектакль рассказывает о жизни и творчестве азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского. Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана Ирана Таги-заде. В спектакле заняты народный артист Азербайджана Юрий Балиев, заслуженные артисты Азербайджана Фирдовси Атакишиев, Аян Миркасимова, Аскер Рагимов, Эльмира Асланова, артисты театра Натаван Гаджиева, Теймур Рагимов, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Алексей Сапрыкин, Эльшад Муртузов, Ярослав Трифонов, Тамилла Абуталыбова, Ягуб Зейналов, Назим Джабаров, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Ибрагим Ахмедов, Борис Бродский, Иосиф Ткач.