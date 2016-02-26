В Русском драматическом театре проведут эксперимент с участием зрителей

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре проведут эксперимент под названием "Открытый диалог: разговор без рампы".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, в этот раз зрителям, которые придут 28 февраля на спектакль "Гордость и предубеждение" (по роману Джейн Остин), предлагается принять участие в общении с артистами, режиссёром Ильгаром Сафатом.

Зрители смогут обсудить качество игры актёров, работу актёра над созданием образа персонажа, постановочные достоинства спектакля, актуальность темы. У каждого зрителя будет право задать актёрам и режиссёру вопросы о профессиональном и параллельном творчестве, а также о жизни каждого в искусстве.