 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Русском драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля

    Постановка посвящена юбилею актрисы театра

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна ставят новый спектакль по случаю 60-летия актрисы театра, заслуженной артистки Риты Амирбековой.

    Об этом Report сообщил актер Русского драматического театра, сын Риты Амирбековой Олег Амирбеков.

    По его словам, в театре приступили к репетициям нового спектакля по мотивам эксцентричной комедии английского драматурга, актера и режиссера Ноэля Кауарда "Семейство Блисс".

    Первая репетиция прошла 10 февраля.

    Спектакль ставит главный режиссер Русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский.

    В главных ролях - народный артист Фуад Поладов и заслуженная артистка Рита Амирбекова.

    В ролях - Олег Амирбеков, Натаван Гаджиева и другие актеры театра.

    Премьера спектакля запланирована на апрель. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi