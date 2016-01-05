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    В Русском драматическом театре готовится спектакль, посвященный юбилею заслуженной артистки

    Спектакль будет показан 17 января

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна идут репетиции спектакля "Афинские вечера", подготовленного по пьесе Петра Гладилина. 

    Как сообщили Report в театре, спектакль будет показан 17 января.

    Спектакль подготовлен по случаю 70-летнего юбилея актрисы Русского драматического театра, заслуженной артистки Евгении Невмержицкой. 

    Заслуженная артистка исполнит главную роль в спектакле. 

    Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Александр Шаровский, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Александр Федоров, музыкальное оформление принадлежит заслуженному работнику культуры Владимиру Неверову. 

    Художник по костюмам - Ольга Аббасова. 

    Главные роли будут исполнять народный Азербайджана Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Евгения Невмержицкая, Наталия Шаровская, актеры Натаван Гаджиева и Олег Амирбеков. 

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