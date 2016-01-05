В Русском драматическом театре готовится спектакль, посвященный юбилею заслуженной артистки

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна идут репетиции спектакля "Афинские вечера", подготовленного по пьесе Петра Гладилина.
Как сообщили Report в театре, спектакль будет показан 17 января.
Спектакль подготовлен по случаю 70-летнего юбилея актрисы Русского драматического театра, заслуженной артистки Евгении Невмержицкой.
Заслуженная артистка исполнит главную роль в спектакле.
Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Александр Шаровский, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Александр Федоров, музыкальное оформление принадлежит заслуженному работнику культуры Владимиру Неверову.
Художник по костюмам - Ольга Аббасова.
Главные роли будут исполнять народный Азербайджана Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Евгения Невмержицкая, Наталия Шаровская, актеры Натаван Гаджиева и Олег Амирбеков.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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