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    ​В Русском драматическом театре будет показан спектакль вне сцены

    Cпектакль Детектор лжи пройдет в Артистическом фойе 3 марта

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре 3 марта состоится спектакль, который будет сыгран артистами в Артистическом фойе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, это новая форма общения актеров и зрителей без рампы. 

    Такая форма взаимодействия уже была опробована театром и бакинцы увидели спектакль "Уходил супруг от супруги". Теперь же театр предлагает своему зрителю спектакль "Детектор лжи". Это еще одна попытка осуществить эксперимент взаимодействия актёров и зрителя на расстоянии вытянутой руки. Форма, позволяющая ощущать себя участником событий и действия почти напрямую. У зрителя будет возможность "прожить" эти полтора часа в непосредственной близости по отношению к любимым актёрам и их персонажам. 

    Главные роли в спектакле исполнят народные артисты – Александра Никушина, Юрий Балиев и Сафа Мирзагасанов. 

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