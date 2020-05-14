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В России установят скульптуру Айдан Салаховой, посвященную пандемии

​В России установят скульптуру Айдан Салаховой, посвященную пандемии

Известная российская галеристка и художница азербайджанского происхождения Айдан Салахова создала скульптуру, посвященную самопожертвованию медиков в период пандемии коронавируса. Как передаёт российское бюро Report, об этом художница рассказала российским СМИ.

Скульптура высотой 2,6 метра и весом 2 тонны была сделана из каррарского мрамора и представляет собой белую ниспадающую ткань в форме буквы М.

Работу Салаховой планируется установить в парке в Алуште - городе-курорте на южном берегу Крыма.

Отметим, что скульптуру уже приобрёл российский бизнесмен Александр Лебедев.

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