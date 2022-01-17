О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России состоится открытие выставки "Семь красавиц"

В России состоится открытие выставки "Семь красавиц" В Русском музее в Санкт-Петербурге с 27 января состоится открытие выставки "Семь красавиц".
Искусство
17 января 2022 г. 19:43
В России состоится открытие выставки Семь красавиц

В Русском музее в Санкт-Петербурге с 27 января состоится открытие выставки "Семь красавиц".

Как сообщает российское бюро Report, выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка приурочена к 880-летию азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, представляет разные виды искусства, объединяя несколько исторических эпох образами его бессмертной поэзии. Одно из замечательных произведений, ставших классикой с момента премьеры, – балет "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Балет написан по мотивам одной из поэм знаменитой "Пятерицы". Впервые он был показан на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.

Как сообщают организаторы, именно на основе этих двух источников – литературного и музыкально-хореографического – в экспозиции выставки создана особая среда для демонстрации ценных экспонатов.

Напомним, что выставка "Семь красавиц" продлится до 9 мая 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
17 января 2022 г. 13:05
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
17 января 2022 г. 10:30
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi