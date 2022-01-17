В России состоится открытие выставки "Семь красавиц"

В Русском музее в Санкт-Петербурге с 27 января состоится открытие выставки "Семь красавиц".

В Русском музее в Санкт-Петербурге с 27 января состоится открытие выставки "Семь красавиц".

Как сообщает российское бюро Report, выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка приурочена к 880-летию азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, представляет разные виды искусства, объединяя несколько исторических эпох образами его бессмертной поэзии. Одно из замечательных произведений, ставших классикой с момента премьеры, – балет "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Балет написан по мотивам одной из поэм знаменитой "Пятерицы". Впервые он был показан на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.

Как сообщают организаторы, именно на основе этих двух источников – литературного и музыкально-хореографического – в экспозиции выставки создана особая среда для демонстрации ценных экспонатов.

Напомним, что выставка "Семь красавиц" продлится до 9 мая 2022 года.