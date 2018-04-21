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    В России скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Любовь и голуби"

    Накануне актриса жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую, однако от госпитализации отказалась

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Известная актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

    Накануне актриса жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую, однако от госпитализации отказалась. Позже с Н.Дорошиной связались журналисты "Пятого канала", которым актриса сообщила, что чувствует себя нормально.

    Н.Дорошина наиболее известна по фильму "Любовь и голуби", где она сыграла Надежду.

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