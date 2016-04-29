​В России на фестивале "Урал моно" прозвучат азербайджанские мугамы и мелодии каманчи

Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ На XVIII Международном конкурсе-фестивале тюркской молодежи «Урал моңо» в Уфе будет звучать музыка разных народов.

Как передает Report, путешествие в мир азербайджанской музыки устроят две молодые исполнительницы — Мадина Шахгельдиева и Айгюль Гасанова.

Мадина Шахгельдиева восхищает слушателей игрой на струнной каманче. В годы обучения в Центральной школе искусств имени К.Караева она первой удостоилась «Президентской премии» по своей специальности. Талантливая девушка лауреат многих конкурсов. Одним из ее высоких достижений стала победа в I Республиканском конкурсе, посвященном 85-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. Также Мадина Шахгельдиева была награждена «Молодежной наградой» за высокие показатели в исполнительном искусстве каманчи.

Вторая представительница Азербайджана – канонистка Айгюль Гасанова. Девушка признана яркой исполнительницей мугама — одного из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Айгюль награждена президентской Премией молодых талантов.

Открытие Международного конкурса-фестиваля тюркской молодежи «Урал моңо» состоится 26 мая в Башкирской государственной филармонии имени Х.Ахметова. Гала-концерт и награждение победителей – 28 мая в уфимском амфитеатре у Конгресс-холла. Вход на открытие конкурса-фестиваля свободный.