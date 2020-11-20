В рисунках Леонардо да Винчи нашли человеческую ДНК

Это первое полногеномное исследование произведений великого итальянского художника

Биологи и историки из Австрии и Италии изучили состав биологического материала на семи рисунках Леонардо да Винчи и обнаружили неожиданное разнообразие бактерий, грибов и ДНК человека.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Ученые из Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене под руководством Гвадалупе Пиньяр (Guadalupe Piñar) вместе с коллегами из Центрального института патологии архивов и книг в Риме использовали для анализа микробиома рисунков инновационный геномный подход под названием Nanopore, сочетающий метод секвенирование третьего поколения с протоколом амплификации генома (WGA).

"Чувствительность метода секвенирования Nanopore предлагает отличный инструмент для мониторинга предметов искусства, - приводятся в пресс-релизе издательства слова Пиньяр. - Он позволяет оценивать микробиом и визуализировать его вариации. Этот подход можно использовать для создания биоархива истории объектов".

Несмотря на отсутствие видимых повреждений бумаги, исследователи обнаружили следы неожиданно большого количества бактерий. В целом бактерии преобладали над грибами, в то время как раньше считалось, что на бумажных носителях доминируют грибы.

Второе интересное наблюдение - наличие большого количества ДНК человека. Авторы отмечают, что нет никаких оснований утверждать, что это ДНК самого мастера. Больше вероятность, что эти следы оставлены реставраторами на протяжении многих лет.

Авторы считают, что с помощью разработанного ими метода можно создать биологические "отпечатки пальцев" самых значимых произведений искусства, что не только позволит узнать много нового об истории их создания и хранения, но и обеспечит им дополнительную защиту.