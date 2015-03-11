В РИКЦ состоялся ​творческий вечер народной артистки Азербайджана Натаван Шейховой

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ), в рамках проекта "История Дней культуры: Россия – Азербайджан", состоялся творческий вечер народной артистки Азербайджана Натаван Шейховой. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, Н. Шейхова поделилась воспоминаниями о своем творческом пути, об участии в исторических Днях культуры народов Азербайджана и России.

Народная артистка исполнила всеми любимые песни на азербайджанском и русском языках. В концертной программе вечера прозвучали также джазовые произведения композитора и исполнителя Рафика Сеидзаде, а также произведения в исполнении студенток Бакинской музыкальной академии, которые занимаются вокалом в классе под руководством Н. Шейховой.