Книга "О войне, о жизни…" презентована в Республиканской организации ветеранов войны и труда Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Республиканской организации ветеранов войны и труда Азербайджана cостоялась презентация книги участницы Великой Отечественной войны Марии Рзаевой "О войне, о жизни…".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в своей книге автор легко и доступно рассказывает о фронтовых буднях и друзьях, своей первой и, как оказалось, единственной любви. "Война – это большое людское горе. Но она подарила мне самого любимого и дорогого человека. Здесь я познакомилась со своим будущим мужем Рзой Рзаевым. После войны мы поженились и уехали на его родину в Азербайджан", - заявила автор М.Рзаева.

Половину книги она посвятила послевоенной жизни и работе в Азербайджане.

Руководитель представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане Валентин Денисов, обращаясь к автору книги и всем собравшимся, отметил: "Символично, что Ваша книга увидела свет в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Вы были участницей парада на Красной площади в Москве в честь этой славной даты. Ваше поколение победителей является главным героем страниц летописи когда-то нашей общей страны и гарантом развития дружбы между Россией и Азербайджаном".