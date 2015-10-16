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    Книга "О войне, о жизни…" презентована в Республиканской организации ветеранов войны и труда Азербайджана

    Книга повествует о фронтовых буднях и послевоенной жизни и работе в Азербайджане

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Республиканской организации ветеранов войны и труда Азербайджана cостоялась презентация книги участницы Великой Отечественной войны Марии Рзаевой "О войне, о жизни…". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в своей книге автор легко и доступно рассказывает о фронтовых буднях и друзьях, своей первой и, как оказалось, единственной любви. "Война – это большое людское горе. Но она подарила мне самого любимого и дорогого человека. Здесь я познакомилась со своим будущим мужем Рзой Рзаевым. После войны мы поженились и уехали на его родину в Азербайджан", - заявила автор М.Рзаева.

    Половину книги она посвятила послевоенной жизни и работе в Азербайджане. 

    Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, обращаясь к автору книги и всем собравшимся, отметил: "Символично, что Ваша книга увидела свет в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Вы были участницей парада на Красной площади в Москве в честь этой славной даты. Ваше поколение победителей является главным героем страниц летописи когда-то нашей общей страны и гарантом развития дружбы между Россией и Азербайджаном".

    В.Денисов вручил Марии Степановне Почетную грамоту представительства Россотрудничества "За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и пропаганду исторической правды об уроках Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)". Он также передал Марии Степановне и Совету ветеранов компакт-диски с произведениями о войне, изданные Россотрудничеством к 70-летию победы.

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