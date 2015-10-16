Книга "О войне, о жизни…" презентована в Республиканской организации ветеранов войны и труда Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Республиканской организации ветеранов войны и труда Азербайджана cостоялась презентация книги участницы Великой Отечественной войны Марии Рзаевой "О войне, о жизни…".
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в своей книге автор легко и доступно рассказывает о фронтовых буднях и друзьях, своей первой и, как оказалось, единственной любви. "Война – это большое людское горе. Но она подарила мне самого любимого и дорогого человека. Здесь я познакомилась со своим будущим мужем Рзой Рзаевым. После войны мы поженились и уехали на его родину в Азербайджан", - заявила автор М.Рзаева.
Половину книги она посвятила послевоенной жизни и работе в Азербайджане.
Руководитель представительств
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News DepartmentАвтор новости
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