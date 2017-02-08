В рамках проекта "Культурное богатство Азербайджана" пройдут мастер-классы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ 11-12 февраля в рамках проекта "Культурное богатство Азербайджана", в Азербайджанском музее ковра пройдут мастер-классы по изготовлению узорчатого Четене.

Как сообщили Report из музея, узорчатые Четены ткались и использовались в качестве подстилки, украшения на стену в алачыгах, перегородки и занавеси.

Занятия будут проводиться художником-ковроделом Азербайджанского музея ковра, членом Союза художников Азербайджана – Тарьером Башировым, который уже на протяжении 33 лет является художником-ковроделом, а также автором множества эскизов портретных и тематических ковров и Четенов.

Цель мастер-классов заключается в возрождении устаревших технологий, просвещении молодежи и создании возможности для передачи данных технологий из поколения в поколение.

Напомним, что четен изготавливается из прутьев камыша или дерева одинакового диаметра.