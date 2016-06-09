​В рамках Года мультикультурализма в Хачмазе представили спектакль

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В рамках Года мультикультурализма Азербайджанский государственный музыкальный театр представил в Хачмазе спектакль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Двухчастную детскую музыкальную спектакль-сказку В.Улановского и В.Орлова "Золотой цыпленок" продемонстрировали юным зрителям в Доме культуры Хачмазского района.

До этого в Масаллинском районе состоялся показ двухчастного детского музыкального спектакля-сказки "Непослушные козлята" О.Зульфугарова и Р.Гейдара.

Режиссер-постановщик спектакля - Светлана Булах, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

В ролях - заслуженная артистка Светлана Булах, актеры Марина Литвиненко, Рауф Бабаев, Гюльнара Керимбекова, Мурад Алиев, Роман Краснов и Джалала Новрузлу.