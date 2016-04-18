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    В рамках Глобального форума ООН в Музыкальном театре продемонстрируют 12 спектаклей

    Спектакли будут представлены зарубежным гостям посредством субтитров на английском языке

    Баку.  18 апреля. REPORT.AZ/  В рамках 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку в Государственном музыкальном театре будет продемонстрировано 12 спектаклей.

    Как сообщили Report в театре, Государственный музыкальный театр на высоком уровне подготовился к форуму, который пройдет 25-27 апреля, решил все организационные вопросы в связи с обеспечение культурного отдыха участников мероприятия и гостей.

    Согласно информации, в дни форума в Музтеатре ежедневно будут показаны по два спектакля. Как сообщили в театре, спектакли будут представлены зарубежным гостям посредством субтитров на английском языке.

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