В Пуэрто-Рико появится памятник, созданный Зурабом Церетели

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Известный российско-грузинский скульптор Зураб Церетели в 2016 году планирует открыть в Пуэрто-Рико памятник Христофору Колумбу.

Как сообщает Report со ссылкой на АиФ, работа будет носить название "Рождение Нового Света" и задуман в честь 500-летия открытия Америки.

Памятник высотой 126 метров появится в городке Аресибо на северном берегу острова. По версии историков, именно там в 1493 году высадился Колумб.

Сообщается, что памятник будет состояться из 2,5 тысяч деталей общим весом более 600 тонн. Их отлили в Санкт-Петербурге и уже переправили через океан. Почти 10 лет скульптура находилась в Пуэрто-Рико в разобранном состоянии, поскольку для нее не могли найти места.