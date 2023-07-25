В Петербурге на этническом фестивале выступит турецкий коллектив "Кардеш Тюрклер"

Турецкий музыкальный проект "Karde Türkler" ("Кардеш Тюрклер", "Братские песни") впервые примет участие в Этническом фестивале "Музыки мира", который в восьмой раз пройдет в Петербурге 5 и 6 августа.

Турецкий музыкальный проект "Karde Türkler" ("Кардеш Тюрклер", "Братские песни") впервые примет участие в Этническом фестивале "Музыки мира", который в восьмой раз пройдет в Петербурге 5 и 6 августа.

Как перелает Report , об этом сообщила художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева на пресс-конференции.

"Мы услышим коллектив, который объездил многие страны мира, участвовал во всех крупнейших европейских фестивалях. Список народных инструментов, которые они привезут, занимает две страницы. Они говорят: мы делаем свою музыку для того, чтобы в Турции, в Анатолии был мир между всеми народами, которые там проживают. Так что мы занимаемся одним делом, и это очень приятно", - рассказала Ярославцева.

Она убеждена, что стамбульцы, исполняющие азербайджанскую, турецкую, цыганскую, армянскую, балканскую музыку, хорошо впишутся в программу фестиваля, где соберутся этно-музыканты из разных регионов России. На концертах они представят этно-джаз, этно-рок, фьюжн, электроника, эмбиент, горловое пение.

Центром праздника станет парадный двор Шереметевского дворца, где расположен Музей музыки и собрана одна из лучших в России коллекций музыкальных инструментов, в том числе и народных.

Главное условие участия в фестивале - современное звучание, неожиданные эксперименты со стилем и жанром, открывающие в народной музыке новый потенциал. Проект поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.