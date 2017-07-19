 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В первой половине этого года Нахчыванские музеи посетило более 217 тыс человек

    В этот период в музеи добавлено 759 новых экспонатов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В первой половине этого года музеи Нахчыванской Автономной Республики посетило более 217 тыс. посетителей. Из них около 45 тыс. граждане иностранных стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма Нахчыванской АР, между музея и более 200 общеобразовательными, среднеспециальными и профессиональными школами проведено10 дистанционных уроков. В отчетный период в музеи добавлено 759 новых экспонатов. В этот период библиотеки автономной республики посетило более 93 тыс. человек, выдано более 355 тыс. книг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi