​В Пекине из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель китайскую премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать", передает Report со ссылкой на RT.

Также отменён масштабный рекламный тур по стране в поддержку проекта. Как отмечает New York Post, в настоящее время из-за угрозы здоровью населения в Китае закрыты многие кинотеатры. Даже в том случае, если они откроются к апрелю, съёмочная группа картины может не получить разрешение на въезд.

Газета The Sunday Times уточняет, что Китай является второй страной по величине кассовых сборов после США. Не исключено, что из-за коронавируса фильм, вопреки ожиданиям создателей, не станет самым кассовым проектом в истории франшизы. В Китае отложены премьеры и других голливудских лент. В их числе "1917", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Маленькие женщины" и "Кролик Джоджо".