В павильоне ВДНХ в Москве открылась выставка азербайджанской художницы

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось открытие выставки "Azad Bülbül (Освобожденный Соловей)" азербайджанской художницы Нармин Наджаф.

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось открытие выставки "Azad Bülbül (Освобожденный Соловей)" азербайджанской художницы Нармин Наджаф.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило руководство павильона "Азербайджан".

"Сегодняшняя выставка называется освобожденный соловей. У каждого из нас внутри есть поющая душа, и, скрасив серые будни, мы хотим подарить миру добро, тепло, музыку и красоту красок", - заявила на открытии художница Нармин Наджаф.

Директор павильона Азербайджан Саадат Кадырова отметила, что картины художницы описывают гостеприимство Азербайджана: "Нармин прошла серьезный путь, у нее за плечами серьезный путь. Особенно приятно, что на всех картинах прослеживаются наши корни - Карабах, Азербайджан. Нам очень приятно, что московская публика увидит эту прекрасную выставку и проникнется азербайджанским гостеприимством, так как все картины написаны в теплых красках и символизируют все то, с чем мы связываем Азербайджан".

В павильоне представлены 20 картин художницы. Выставка продлится до 4 сентября.

Нармин Наджаф - полижанровая художница, является членом Международной ассоциации Искусств (Турция), арт-художником при ЮНЕСКО.

Персональные выставки Нармин проходили в Стамбуле, Минске, Баку. Совместно с другими мастерами, картины художницы выставлялись в Европе. Ее работы были представлены в рамках известных выставок: "Rüyalar" (Турция 18.12.2021), "Seven springs of Azerbaijan" (Баку 27.05.2022), "Праздник жизни" (Баку 25.11.2022).