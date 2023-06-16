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В парке Центра Гейдара Алиева в День национального спасения представлена грандиозная концертная программа

В парке Центра Гейдара Алиева в День национального спасения представлена грандиозная концертная программа В этом году Азербайджан отмечает две знаменательные даты – 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 30-летие возвращения к власти великого лидера. По этому случаю в парке Центра Гейдара Алиева 15 июня, в День национального спасе
Искусство
16 июня 2023 г. 13:50
В парке Центра Гейдара Алиева в День национального спасения представлена грандиозная концертная программа

В этом году Азербайджан отмечает две знаменательные даты – 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 30-летие возвращения к власти великого лидера. По этому случаю в парке Центра Гейдара Алиева 15 июня, в День национального спасения, была организована концертная программа.

Как сообщает Report, грандиозный гала-концерт с участием популярных звезд азербайджанской эстрады, исполнителей мугама и народных песен, запомнился красочными музыкальными номерами и оставил приятные впечатления у публики.

Сначала прозвучал государственный гимн в исполнении Азербайджанской государственной хоровой капеллы и Марш Победы в исполнении Отдельного образцового оркестра Министерства обороны.

Затем выступили известные певцы и коллективы – Аббас Багиров, Агададаш Агаев, Алим Гасымов, Айбениз Гашимова и группа "Бюльбюльляр", Айгюн Бейлер, Айгюн Казымова, Азер Зейналов, Билал Алиев, Эльдар Гасымов, Эмин, Фаиг Агаев, Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Хайям Нисанов, Ильхама Гасымова, Ильгар Мурадов, Лала Мамедова, Манана, Мири Юсиф, Мубариз Тагиев, Натаван Хабиби, Нармин Керимбейова, Нигяр Джамал, Нурлан Новрасли, Ройя, Самира Али Марьям, Севда Алекберзаде, Шамистан Ализаманлы, Тунзаля Агаева, Вугар Абдулов, Зульфия Ханбабаева, Отдельный образцовый оркестр Министерства обороны и Азербайджанская Государственная Хоровая Капелла, ритм-группа "Натиг", хор "Зафар".

Концерт завершился песней Муслима Магомаева "Бахарлы юрдум, Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzinin parkında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan konsert keçirilib

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