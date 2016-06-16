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    В парке Центра Гейдара Алиева открылась арт-композиция I Love Baku

    Снятыми здесь фотографиями можно поделиться в социальных сетях хэштегами #Baku, #ILoveBaku, #IBaku

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в парке Центра Гейдара Алиева открылась арт-композиция I Love Baku ("Я люблю Баку"). 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе центра. 

    Отметим, что парк Центра Гейдара Алиева считается одним из прекрасных мест отдыха и развлечения. Каждый жалеющий может здесь отдохнуть, погулять, посмотреть различные выставки на открытом воздухе и увековечить эти прекрасные моменты на фотографиях и видео.

    Жители и гости столицы с сегодняшнего дня могут ознакомиться также с арт-композицией I Love Baku.

    Снятыми  здесь фотографиями можно поделиться в социальных сетях хэштегами # Baku, #ILoveBaku, #IBaku.

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