Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в парке Центра Гейдара Алиева открылась арт-композиция I Love Baku ("Я люблю Баку").

Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

Отметим, что парк Центра Гейдара Алиева считается одним из прекрасных мест отдыха и развлечения. Каждый жалеющий может здесь отдохнуть, погулять, посмотреть различные выставки на открытом воздухе и увековечить эти прекрасные моменты на фотографиях и видео.

Жители и гости столицы с сегодняшнего дня могут ознакомиться также с арт-композицией I Love Baku.

Снятыми здесь фотографиями можно поделиться в социальных сетях хэштегами # Baku, #ILoveBaku, #IBaku.