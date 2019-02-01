В известной Парижской картинной галерее открылась выставка азербайджанского художника

Париж. 1 февраля. REPORT.AZ/ Персональная выставка азербайджанского художника Нияза Наджафова под названием «Вулканик» экспонируется в знаменитой парижской галерее Schwab Beaubourg.

Как сообщил западноевропейскому бюро Report директор галереи Schzab Beaubourg Эдуард Шваб, работы Н. Наджафова отличаются эстетической красотой, которая вытекает из удачной гармонии их цветовых оттенков и глубокого смысла темы, молодой художник обещает большие перспективы на будущее.

Н. Наджафову с большим профессионализмом удалось передать свои чувства страха, волнения и беспокойства людям языком цветов.

Выставка продлится до 23 февраля.