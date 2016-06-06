​В Париже на 82-м году умер бакинский поэт и коллекционер Александр Глезер

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ В Париже в ночь с 3 на 4 июня на 82-м году жизни скончался писатель и поэт Александр Глезер.

Как передает Report, об этом сообщает один из близких друзей покойного.

Александр Глезер появился на свет в марте 1934 года в Баку (Азербайджан). Долгое время проживал в Уфе. Являлся выпускником Московского нефтяного института. С 1961 года увлекся литературой и сумел перевести 7 книг грузинских поэтов. Являлся активистом и собирателем современной живописи.

Участвовал в 1974 году в прославленной «Бульдозеровской выставке», однако после ее ликвидации был депортирован из Советского Союза. После своего изгнания поэт перебрался во Францию, куда смог вывести льшь малую часть своей выдающейся коллекции (80 из 500 картин).

Также в 1976 году сумел организовать в пригороде Парижа знатный Музей современного русского искусства в изгнании, который впоследствии переехал в Нью-Джерси, США.

Как сообщил источник, близкий к родственникам писателя, Глезера похоронят во французской столице на русском участке упокоения Сен-Женевьев-де-Буа.