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В Париже демонстрируются работы английской художницы, посвященные Азербайджану

В Париже демонстрируются работы английской художницы, посвященные Азербайджану В столице Франции Париже на персональной выставке английской художницы Сары Нилл-Джонс демонстрируются картины, посвященные Азербайджану.
Искусство
2 декабря 2023 г. 22:00
В Париже демонстрируются работы английской художницы, посвященные Азербайджану

В столице Франции Париже на персональной выставке английской художницы Сары Нилл-Джонс демонстрируются картины, посвященные Азербайджану.

Как сообщает французское бюро Report, на выставке, проходящей в Высшей школе искусств и культуры (IESA) при Министерстве культуры Франции, представлены многочисленные картины, отражающие памятники культуры и архитектуру Баку.

Любовь художницы, долгие годы проживавшей в Баку, к Азербайджану и азербайджанскому народу нашла глубокое отражение в ее творчестве.

Отметим, что работы английской художницы хранятся в различных музеях мира, а также в Музее современного искусства в Баку.

Сара Нилл-Джонс также преподавала в Бакинской академии художеств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə ingilis rəssamın Azərbaycana həsr etdiyi əsərləri nümayiş olunur

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