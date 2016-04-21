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    ​В опере "Кармен" выступит народный артист Украины

    Управлять оркестром будет народный артист, профессор Джаваншир Джафаров

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 1 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Жоржа Бизе "Кармен".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

    Для исполнения партии Хосе руководство театра пригласило ведущего солиста Национальной оперы Украины, народного артиста Украины, лауреата международных премий Андрея Романенко.

    В роли Кармен выступит молодая вокалистка Чинара Ширин.

    В спектакле также задействованы солисты - народный артист Али Аскеров (Суньига), заслуженные артисты Инара Бабаева (Микаэла), Гюльназ Исмаилова (Фраскита), Антон Ферштандт (Эскамильо) и другие.

    Управлять оркестром будет народный артист, профессор Джаваншир Джафаров. 

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