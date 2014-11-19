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    В одном из театров Азербайджана назначен новый главный режиссер

    В связи с этим министр культуры и туризма подписал распоряжение

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с приказом министра культуры и туризма Азербайджана Ирада Гезалова назначена главным режиссером Гянджинского государственного драматического театра. Об этом Report сообщила сама И.Гезалова.

    И.Гезалова уже ставила несколько спектаклей в этом театре. Ее постановки представлялись на многих региональных и международных фестивалях. И.Гезалова ставила спектакли и в других театрах Азербайджана.

    Отметим, что ранее главным режим Гянджинского государственного драматического театра являлся Гюмрах Омар.

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