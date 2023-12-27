В Nine Senses пройдет выставка ART-ELKA

С 28 декабря до 30 января в центре творчества и саморазвития Nine Senses пройдет выставка ART-ELKA.

С 28 декабря до 30 января в центре творчества и саморазвития Nine Senses пройдет выставка ART-ELKA.

Как сообщает Report, на экспозиции будут представлены 20 интерпретаций привычного образа ели 20 молодыми художниками и скульпторами Азербайджана.

20 символов Нового года созданы из: мрамора, бумаги, проволоки, глины, металла, дерева, полиэстера и других материалов.

Среди участников выставки художники: Медина Ахундбейли, Намик Гусейнов, Самир Самедов, Замик Рзаев, Фидан Гамидзаде, Фарид Рзаев, Вера Аксаментова, Диляра Тагиева, Акиф Гаджизаде, Алияр Аллахвердиев, Гюнай Багышова, Гюльшан Асадова, Эльмир Ягубов, Олеся Катманду и другие.

Отдельным ярким объектом на экспозиции послужит атмосферная световая праздничная диорама художника Илькина Зеферли – Ninesensburg.

Открытие выставки в 18:00.

В честь открытия и празднование Нового года в 20:00 начнется экстатик дэнс с вокальным сопровождением преподавателя арт-центра – Ильхамы Бабаевой.

Адрес: Sea Breeze Resort, Nardaran, 31 Dalan, Baku

Телефон: 055 255 54 12