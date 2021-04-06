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В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картин Ван Гога и Хальса

В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картин Ван Гога и Хальса Cами полотна не были обнаружены
Искусство
6 апреля 2021 г. 20:51
В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картин Ван Гога и Хальса

Полиция Нидерландов сегодня задержала мужчину, подозреваемого в краже картин Винсента Ван Гога и Франса Хальса из музея Singer Laren.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.

"В течение нескольких месяцев под руководством прокуратуры проводились интенсивные следственные мероприятия, в результате которых подозреваемый был арестован", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сами картины не были обнаружены, их поиски продолжаются.

По данным агентства, полотна Ван Гона "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной" и Хальса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива" были похищены в ночь на 30 марта 2020 года из музея, закрытого на карантин в рамках правительственных мер по предотвращению распространения коронавируса. Чтобы попасть внутрь, похитители выбили стеклянную входную дверь.

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